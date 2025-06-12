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Survivor’da Batuhan ve Adem finalist oldu

SURVIVOR YARI FİNAL MÜCADELESİ

Daha önce Survivor finale çıkan Batuhan ve Adem şimdi yeniden kameralara yansıdı. Dün akşam yarışmacılar yarı finalde zorlu bir mücadele sergiledi. Bu müthiş gecele, 3 yarışmacının yüzü güldü ve bir yarışmacı Survivor’a veda etti. Batuhan Karacakaya’nın durumu ise merak konusu oldu.

ÇEYREK FİNALDE ELENEN İSİM

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler’in son oyununda, Ayşe, Sevgi ve Volkan çeyrek final koltuğu için kıyasıya yarıştı. Bu mücadelede elenen isim ise Ayşe oldu. Yarışmaların 12 Haziran Perşembe günü devam edeceği duyuruldu.

ADAM VE VOLKAN’IN BAŞARISI

Daha sonra Adem ve Ayşe parkura çıktı. Adem Kılıçcı, Ayşe’ye karşı 5-1’lik bir galibiyet elde ederek ikinci yarı finalist oldu. İlk turda skor 5-4 olarak belirlendi. İkinci turda ise Volkan, Ayşe’yi 5-0 mağlup ederek Survivor’da üçüncü yarı finalist unvanını kazandı.

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