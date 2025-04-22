Survivor’da Bu Hafta Batuhan Elendi

DÜZENLENEN YARIŞMA VE DUYGUSAL ANLAR

Bu hafta Survivor’da kim elendi sorusu yine yanıt buldu ve hem yarışmacılar hem de izleyiciler duygusal anlar yaşadı. Rekabetin her geçen gün artırdığı Survivor’da, elenen ismin programın sonunda yapılan açıklama ile belirlendiği görüldü. Survivor kim elendi sorusu, özellikle düellolar sonrasında daha da önem kazandı. Peki, Survivor kim elendi, bu hafta adaya kim veda etti? İşte tüm yaşananlar…

ELENEN İSİM VE YARIM KALAN REKABET

Survivor’da bu hafta adaya veda eden isim netlik kazandı. Her hafta olduğu gibi, elenen yarışmacının ardından adada büyük bir boşluk oluştu. Survivor kim elendi sorusu etrafında dönen büyük rekabet, yarışmanın heyecanını artırarak sürdürüyor. Survivor All Star 2025’te Sedat ile karşılaştığı düello finalini kaybeden Batuhan adaya veda etti. Survivor kim elendi?