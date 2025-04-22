Survivor’da Bu Hafta Kim Gitti?

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Bu hafta Survivor’da kim elendi sorusu cevap buldu ve yarışmacılar ile izleyiciler duygusal anlar yaşadı. Rekabet her geçen gün daha da artış gösterirken, elenen isim program sonundaki açıklama ile netleşti. Survivor kim elendi sorusu özellikle düello sonrasında daha fazla önem kazandı. Peki, bu hafta adaya kim veda etti? İşte yaşananlar…

BATUHAN ELENDİ

Survivor’da bu hafta adaya veda eden isim resmi olarak açıklandı. Her hafta olduğu gibi, elenen yarışmacının ardından adada hissedilen boşluk bir kez daha dikkat çekti. Survivor kim elendi sorusu etrafındaki büyük rekabet, yarışmanın heyecanını artırarak devam ediyor. Bu hafta Survivor All Star 2025’te, Sedat ile yaptığı düello finalini kaybeden Batuhan adaya veda etti. Survivor kim elendi?