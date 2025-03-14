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Survivor’da Dokunulmazlık Mücadelesini Kim Kazandı?

HEYECAN DOLU DOKUNULMAZLIK MÜCADELESİ

Survivor All Star’da 13 Mart 2025 akşamı heyecan dolu bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Yapılan bu mücadelede Gönüllüler Takımı, rakiplerine karşı üstünlük sağlayarak dokunulmazlığı kazandı. Ünlüler Takımı ise eleme adayı çıkarmak durumunda kaldı.

HAFTANIN DÖRDÜNCÜ ELEME ADAYI

13 Mart’ta gerçekleşen etkinlikte, Gönüllüler Takımının başarı elde etmesiyle birlikte, Ünlüler Takımı bir eleme adayı belirlemek zorunda kaldı. Yapılan oylama sonucunda, haftanın dördüncü eleme adayı olarak Yağmur Banda belirlendi. Bu durum, eleme potasında yer alan üç isim arasından birinin halk oylaması sonucunda adaya veda etmesine neden olacak.

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