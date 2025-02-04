Survivor’da Eleme Adayı Açıklandı, Yeni Yarışmacılar Geldi

ADAYA VEDA EDEN İSİM ZEYNEP ALKAN OLDU

Survivor’da gerçekleşen kadın haftasında adaya veda eden isim Zeynep Alkan oldu. Bu hafta iki takıma yeni yarışmacılar katıldığı için heyecan arttı. Gerilen dokunulmazlık oyunu sonrasında erkek eleme haftasının ilk adayı da belli oldu. Survivor’da kimlerin eleme adayı olduğu merak ediliyor. İşte konuyla ilgili detaylar…

YENİ YARIŞMACILAR KATILDI

Survivor’a eklenen yeni yarışmacılar arasında Yunus Emre, yeniden katıldığı için mutlu olduğunu söylerken, Mehmet de kolundaki dövmeleri anlattı. Sedat, şampiyonluk hedefiyle katıldığını belirtirken, Hikmet, şampiyon olamasa da iz bırakma çabasında olduğunu ifade etti. Yiğit Poyraz, önceki performansına göre mental olarak daha hazır olduğunu dile getirdi. Bu heyecan dolu yarışmadan öne çıkan yorumlar şöyle:

HAZIRLIĞIMI YAPTIM

Yunus Emre Karabacak, “Tekrardan burada olmaktan çok mutluyum. İlk senemde mental olarak kötü geldim ama şimdi hazırlığımı yaptım. Buradayım. 2021’e çizik çekiyorum, kendi Survivor’ımı yaşamaya geldim. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sakatlıksız başarılı bir yıl olsun.” diye konuştu.

DÖVME ANISINI PAYLAŞTI

Mehmet Özyay, “9 sene sonra buraya gelmek benim için çok güzel bir şey. Hazırlığımı yapıp geldim. Herkes burada, baya hazırlıklı geldi.” dedi. Koluna annesinin resmini dövme yaptırdığını söyleyen Mehmet, babasının sakallarından dolayı dövme yaptırmadığını söyleyerek yarışmacılara kahkahalar attırdı.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİYLE GELDİ

Sedat Kapurtu, “2017 yılında buradaydım. 8 yıl oldu, o zaman 44 yaşındaydım şimdi daha gençleştim. Limanı belli olmayan geminin rüzgara ihtiyacı yok ama benim rüzgarım hangi takıma geçerse orası olacak. Limanım belli şampiyonluk. Bence 2025 Survivor damga vuracak.” şeklinde görüş bildirdi.

2026’YA KADAR BURADA KALMAYI DÜŞÜNÜYORUM

Hikmet Tuğsuz, “Tekrar burada olmaktan çok heyecanlıyım. Alışık olsak da buraya çıktığımızda heyecanlanıyoruz. Bana bir keser ve çivi verin kendime kalıcı bir ev yapayım, 2026’ya kadar burada kalmayı düşünüyorum. Ada bana alışık, ben adaya alışığım.” dedi.

YİĞİT POYRAZ’DAN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Yiğit Poyraz, “Umarım o sene, bu sene. Tekrar burada olduğum için çok mutluyum. Davetiniz için teşekkür ederim. Geçen sene benim için çok büyük hayal kırıklığı oldu. Seyircimizi, burada ne kadar zorluklara katlandığımızı biliyor. Fiziksel zorluklara şahit oluyorlar ama asıl önemli içsel savaşımıza tanıklık edemiyorlar. Bu sene bu savaşa daha çok hazırlandığımı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

İKİ KADIN YARIŞMACI DAHA KATILACAK

Acun Ilıcalı, “Poyraz, Yunus Emre ve Mehmet mavi takımda, Hikmet ve Sedat ise kırmızı takımda yarışacak. Yarışmacıların bu hafta dokunulmazlığı olmayacak, konseyde isimleri yazılabilecek. Son erkek yedek yarışmacıların katılımıyla büyük bir sakatlık olmadığı sürece erkek kadromuzu tamamlıyoruz. Önümüzdeki günlerde 2 kadın yarışmacı daha dahil olacak. Benim için Survivor şimdi başladı.” şeklinde açıklama yaptı.