Survivor’da Eleme Adayları Belli Oldu

TV8’İN YARIŞMASINDA HEYECAN DORUKTA

TV8’in uzun süre devam eden yarışması Survivor, 3 Haziran akşamı gerçekleştirilen eleme düellosu ile izleyicilerine sürükleyici anlar yaşattı. Bu hafta eleme adayları adada kalabilmek için kıyasıya bir mücadele veriyor. Elenen yarışmacının kim olduğu ise merak konusu oldu. 3 Haziran Salı günü yapılan eleme sonucunda Survivor’dan veda eden son yarışmacı Sema oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Survivor eleme adayları arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı yer alıyor. Dominik Cumhuriyeti’nde çekilen Survivor, Karayipler’deki Hispanyola adasında konumlanıyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda bulunuyor.

GÜNDE DOKUNULMAZLIK OYUNU VAR

Bu akşam Survivor’da bir eleme gerçekleşmeyecek. Bunun yerine katılımcılar arasında Dokunulmazlık Oyunu oynanacak. Yarışmacılar, adada kalabilmek için bu zorlu oyunda mücadele edecek.