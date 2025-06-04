Survivor’da Eleme Heyecanı Yaşandı

SURVIVOR ELEME DÜELLOSU HEYECANI

TV8’in popüler yarışması Survivor, 4 Haziran akşamı düzenlenen eleme düellosuyla izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatıyor. Bu haftanın eleme adayları, adada kalmak için zorlu bir mücadele veriyor. İzleyiciler, elenen yarışmacıyı merakla bekliyor.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI VE SON DURUM

4 Haziran Çarşamba günü, Survivor’da elenen yarışmacı Aycan oldu. Yarışmada yer alan eleme adayları arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan, Numan Kaan Kazgan ve Kübra Avcı bulunuyor. Eleme düellosunda yarışacak isimler ise şöyle; 1. düello adayı: Sevgi, 2. düello adayı: Meryem, 3. düello adayı: Adem ve 4. düello adayı: Ayşe.

DÜNYA CENNETİ DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDEN GÖRÜNTÜLER

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’de bulunan Hispanyola adasında yer alıyor. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor. Yarışmanın bu akşam 2 yarışmacı finale kalmayı garantiliyor ve eleme olmayacak.