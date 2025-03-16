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Survivor’da Elenen Asena Oldu

HEYECAN DORUKTA

16 Mart 2025 Pazar akşamı, Survivor All Star’da büyük heyecan yaşandı. Eleme potasında bulunan Asena ve Elif, adada kalabilmek için zorlu bir düello oyununda karşılaştı. Aynı gece, takımlar ilk dokunulmazlık mücadelesi için parkura çıktı. Ancak, Survivor’da kimin elendiği ve dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı merak ediliyor.

DÜELLO OYUNU NEFES KESTİ

Eleme gecesinde Asena ile Elif arasında geçen düello oyunu oldukça çekişmeli geçti. Her iki yarışmacı da adada kalabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Sonuç olarak, Survivor All Star’da 16 Mart 2025 tarihinde Asena elendi. Dokunulmazlık oyununu kazanan takımın durumu ise henüz netlik kazanmadı.

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