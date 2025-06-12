FINALE KALAN İSİMLER

Survivor’da finalistler belli oldu. Son performanslarıyla dikkat çeken isimlerin arasında yer alan Batuhan, finale kalan tek kadın yarışmacı olarak öne çıkıyor. Survivor Ayşe ile ilgili merak edilenler de artmış durumda. Peki, Ayşe elendi mi?

AYŞE YÜKSEL’İN SPOR GEÇMİŞİ

Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce’de doğdu ve eğitimine Düzce Üniversitesi’nde devam ediyor. Küçüklüğünden beri sporla ilgilenmekte olan Yüksel, çeşitli branşlarda eğitimler aldı. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldıktan sonra 7. sınıfta haltere geçti ve bu branşta Türkiye 3.’sü olup dikkat çekti. Halter kariyerini bir yıl sürdürdükten sonra voleybola yöneldi. Survivor Ayşe, mahalli ligde tam 6 yıl boyunca voleybol oynadı ve bu süreçte 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladı.

REKABET VE ELENİŞ

Son olarak aktif olarak tenis antrenörlüğü yapan Yüksel, üniversitede futsal oynadığını ve yüzme dersi aldığını aktarıyor. Survivor Ayşe, 2021 ve 2022 yıllarında sezonu 4. olarak tamamlamışken, bu yıl da çeyrek finalde Survivor’a veda etti. Bu başarısıyla dikkat çeken Ayşe Yüksel, spor kariyerine devam ediyor.