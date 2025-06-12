Survivor’da Finalistler Belli Oldu

REKABETTEKİ KIZIŞMA

Survivor All Star 2025, her geçen gün artan rekabetiyle dikkat çekiyor. 11 Haziran akşamı gerçekleştirilen dokunulmazlık oyunu ve ardından açıklanan yarı finalist listesi izleyicileri ekran başına çekti. Takımlar arasındaki kıyasıya mücadele sırasında “Survivor’da kim elendi?”, “Dokunulmazlık ödülünü kim kazandı?”, “Survivor kimler finalist oldu?” gibi sorular sosyal medyada yoğun şekilde tartışıldı. Peki, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Survivor’da neler yaşandı? İşte merak edilen soruların yanıtları…

BÜYÜK FİNAL İÇİN GERİ SAYIM

Survivor All Star yarışmasında Dominik macerası sona erdi ve gözler büyük finale çevrildi. İstanbul etabı için geri sayım başladı. Final karşılaşmaları, Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi’nde seyircili ve canlı yayınla üç gün boyunca gerçekleşecek. Yeni yayınlanan bölümde ise çeyrek final heyecanı izleyicileri etkisi altına aldı. Finalin ilk ayağında Batuhan ile Volkan karşı karşıya gelirken, heyecan doruğa ulaştı.

ÇEYREK FİNAL MÜCADELELERİ

Zorlu karşılaşmanın kazananı Batuhan oldu ve yarı finale adını yazdıran ilk yarışmacı olarak öne çıktı. İkinci eşleşmede ise Adem, Ayşe ile mücadele etti. Adem, Ayşe’ye karşı üstün performansını sergileyerek 5-1’lik bir skorla galip gelerek yarı finale yükselen ikinci isim oldu. Gecenin son karşılaşmasında Ayşe ile Volkan arasındaki heyecan verici rekabet yaşandı. 4-1 geriye düşen Volkan, müthiş bir geri dönüş yaparak 5-4 kazanmayı başardı ve yarı finalin üçüncü koltuğuna oturdu. Bu sonuçla birlikte Ayşe, Survivor’dan elenen son yarışmacı olarak yarışmaya veda etti. Survivor’da büyük finale sadece üç yarışmacı kaldı ve heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

BATUHAN

ADEM

VOLKAN