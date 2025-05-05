Haberler

Survivor’da Gönüllüler İlk Dokunulmazlığı Kazandı

TV8 EKRANLARINDA KÜRESEL HEYECAN

Survivor All Star’da heyecan dolu anlar yaşanıyor. 4 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşen Survivor dokunulmazlık oyunu, yarışmacılar için hem takım içi dengeleri hem de bireysel stratejileri etkileyen kritik bir dönüm noktası oldu. Bu oyun sonrasında dokunulmazlığı kaybeden takımın eleme adayı olarak kimin belirlendiği, izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri haline geliyor.

HAFTANIN KAZANANI GÖNÜLLÜLER

4 Mayıs 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Haftanın bu ilk dokunulmazlığını kazanarak önemli bir avantaj elde ettiler. Dokunulmazlığı kaybeden All Star takımında ise haftanın ilk eleme adayı olarak Sedat Kapurtu belirlendi. İzleyiciler, oyunun ardından gelişmeleri ve eleme sürecini yakından takip ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul’da 8 MLKP Üyesi Gözaltında

İstanbul, Ankara ve Malatya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, terörizmin finansmanı ile bağlantılı olduğu düşünülen 8 MLKP üyesi gözaltına alındı.
Haberler

FETÖ/PDY İle İlgili 38 Şüpheli Gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY ile bağlantılı 38 şüpheli için gözaltı kararı aldı; 33'ü yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.