Survivor’da Gönüllüler İlk Dokunulmazlığı Kazandı

TV8 EKRANLARINDA KÜRESEL HEYECAN

Survivor All Star’da heyecan dolu anlar yaşanıyor. 4 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşen Survivor dokunulmazlık oyunu, yarışmacılar için hem takım içi dengeleri hem de bireysel stratejileri etkileyen kritik bir dönüm noktası oldu. Bu oyun sonrasında dokunulmazlığı kaybeden takımın eleme adayı olarak kimin belirlendiği, izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri haline geliyor.

HAFTANIN KAZANANI GÖNÜLLÜLER

4 Mayıs 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Haftanın bu ilk dokunulmazlığını kazanarak önemli bir avantaj elde ettiler. Dokunulmazlığı kaybeden All Star takımında ise haftanın ilk eleme adayı olarak Sedat Kapurtu belirlendi. İzleyiciler, oyunun ardından gelişmeleri ve eleme sürecini yakından takip ediyor.