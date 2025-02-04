Survivor’da İlk Eleme Adayı Belirlendi

HAFTA BOYUNCA YAŞANAN GELİŞMELER

Survivor’ın bu haftasında kadın haftasında adadan ayrılan kişi Zeynep Alkan oldu. İki farklı takımda yeni yarışmacılar dâhil oldu. Heyecan dolu geçen dokunulmazlık oyunundan sonra erkek eleme haftasının ilk adayı belirlendi. Peki, bu eleme adayı kim oldu? İşte detaylar…

YENİ YARIŞMACILARIN KATILIMI

Survivor’a yeni yarışmacılar katıldı. Yunus Emre, yeniden yarışmaya katıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi. Mehmet, kolundaki dövmeleri anlattı. Sedat, şampiyonluk hedefiyle adada olduğunu vurguladı. Hikmet, şampiyon olamasa da iz bırakmak istediğini ifade etti. Yiğit Poyraz, önceki performansına göre mental açıdan kendini daha hazırlamış hissettiğini söyledi. Yarışmadaki öne çıkan isimlerin açıklamaları şöyle:

YUNUS EMRE’DEN İLK AÇIKLAMALAR

Yunus Emre Karabacak, “Tekrardan burada olmaktan çok mutluyum. İlk senemde mental olarak kötü geldim ama şu anda hazırlığımı yaptım. Buradayım. 2021’e çizik çekiyorum, kendi Survivor’ımı yaşamaya geldim. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sakatlıksız başarılı bir yıl olsun.” dedi.

MEHMET’İN DÖVMESİ

Mehmet Özyay, “9 sene sonra buraya gelmek benim için çok güzel bir şey. Hazırlığımı yapıp geldim. Herkes burada, baya hazırlıklı geldi.” ifadelerini kullandı. Mehmet, koluna annesinin resmini dövme yaptırdığını açıkladı ve babasının sakallarından dolayı dövme yaptıramadığını söyleyerek diğer yarışmacılara gülümsetti.

SEDAT’IN ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Sedat Kapurtu, “2017 yılında buradaydım. 8 yıl oldu, o zaman 44 yaşındaydım şimdi daha çok gençleştim. Biliyorsunuz limanı belli olmayan geminin rüzgara ihtiyacı yok ama benim rüzgarım hangi takıma geçersem orası olacak. Limanım belli şampiyonluk. Bence 2025 Survivor damga vuracak.” şeklinde konuştu.

HİKMET’İN HUZUR VE HEYECANI

Hikmet Tuğsuz, “Tekrar burada olmaktan çok heyecanlıyım. Alışık olsak da buraya çıktığımızda heyecanlanıyoruz. Bana bir keser ve çivi verin kendime kalıcı bir ev yapayım 2026’ya kadar burada kalmayı düşünüyorum. Ada bana alışık ben adaya alışığım.” dedi.

YİĞİT’İN GEÇEN YILA DEĞİNMESİ

Yiğit Poyraz, “Umarım o sene bu sene. Öncelikle tekrar burada olduğum için çok mutluyum. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Geçen sene benim için çok büyük hayal kırıklığı oldu. Seyircimizi bizim burada ne kadar zorluklar çektiğimizi biliyorum. Fiziksel olarak bütün zorluklarımıza en yakından şahit oluyorlar ama asıl önemli içsel savaşımıza tanıklık edemiyorlar. Ben de bu sene bu savaşa daha çok hazırlandığımı düşünüyorum.” sözlerini kullandı.

ACUN ILICALI’NIN AÇIKLAMALARI

Acun Ilıcalı, “Poyraz, Yunus Emre ve Mehmet mavi takımda, Hikmet ve Sedat ise kırmızı takımda yarışacak. Yarışmacıların bu hafta dokunulmazlıkları olmayacak, konseyde isimleri yazılabilecek. Son erkek yedek yarışmacıların katılımıyla büyük bir sakatlık olmadığı sürece erkek kadromuzu tamamlıyoruz. Önümüzdeki günlerde 2 kadın yarışmacı daha dahil olacak. Benim için Survivor şimdi başladı diyebilirim.” şeklinde belirtti.