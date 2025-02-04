Survivor’da İlk Eleme Adayı ve Yeniler

ADAYI TERK EDEN İSİM VE YENİ YARIŞMACILAR

Survivor’da gerçekleştirilen kadın haftasında adaya veda eden isim Zeynep Alkan oldu. Yeni yarışmacıların katılımıyla birlikte, mevcut iki takıma yeni yüzler eklendi. Dişe diş geçen dokunulmazlık oyunu sonrasında erkek eleme haftasının ilk adayı da belirlendi. Survivor’daki eleme adayı kim sorusunun yanıtı ise merak ediliyor.

YUNUS EMRE’YE GÖRE KENDİ HAZIRLIĞINI YAPTI

Yunus Emre, yeniden Survivor’da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, “Tekrardan burada olmaktan çok mutluyum. İlk senemde mental olarak kötü geldim ama şu anda hazırlığımı yaptım. Buradayım. 2021’e çizik çekiyorum, kendi Survivor’ımı yaşamaya geldim. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sakatlıksız başarılı bir yıl olsun.” şeklinde konuştu.

MEHMET’İN DÖVMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Mehmet, tekrar Survivor’a dönmenin kendisi için büyük bir fırsat olduğunu belirtti ve “9 sene sonra buraya gelmek benim için çok güzel bir şey. Hazırlığımı yapıp geldim. Herkes burada, baya hazırlıklı geldi.” ifadelerini kullandı. Ayrıca koluna annesinin resmini dövme olarak yaptırdığını söyleyerek, “Babam da sakallarından ötürü yaptırmadı.” diyerek espri yaptı.

SEDAT’IN ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Sedat Kapurtu, “2017 yılında buradaydım. 8 yıl oldu, o zaman 44 yaşındaydım şimdi daha çok gençleştim. Biliyorsunuz limanı belli olmayan geminin rüzgara ihtiyacı yok ama benim rüzgarım hangi takıma geçersem orası olacak. Limanım belli şampiyonluk. Bence 2025 Survivor damga vuracak.” şeklinde ifadelerde bulundu.

HİKMET 2026’YA KADAR ARAZİDE KALMAK İSTİYOR

Hikmet Tuğsuz, yeniden yarışmaya katılmaktan dolayı heyecanlı olduğunu belirtirken, “Alışık olsak da buraya çıktığımızda heyecanlanıyoruz. Bana bir keser ve çivi verin kendime kalıcı bir ev yapayım 2026’ya kadar burada kalmayı düşünüyorum. Ada bana alışık, ben adaya alışığım.” dedi.

YİĞİT HAYAL KIRIKLIĞINI DİLE GETİRDİ

Yiğit Poyraz, “Umarım o sene bu sene. Öncelikle tekrar burada olduğum için çok mutluyum. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Geçen sene benim için çok büyük hayal kırıklığı oldu. Seyircimizi bizim burada ne kadar zorluklar çektiğimizi biliyorum. Fiziksel olarak bütün zorluklarımıza en yakından şahit oluyorlar ama asıl önemli içsel savaşımıza tanıklık edemiyorlar. Ben de bu sene bu savaşa daha çok hazırlandığımı düşünüyorum.” diyerek düşüncelerini paylaştı.

İKİ KADIN YARIŞMACI DAHİL OLACAK

Acun Ilıcalı, Survivor’da Poyraz, Yunus Emre ve Mehmet’in mavi takımda, Hikmet ve Sedat’ın ise kırmızı takımda yarışacağını açıkladı. Bu hafta yarışmacıların dokunulmazlığı olmayacak ve konseyde isimleri yazılabilecek. Son erkek yedek yarışmacıların katılımıyla büyük bir sakatlık olmadığı sürece erkek kadrosu tamamlanacak. Ilıcalı, “Önümüzdeki günlerde 2 kadın yarışmacı daha dahil olacak. Benim için Survivor şimdi başladı.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.