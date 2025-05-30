Survivor’da Sema Elendi, Heyecan Sürecek

TV8 YARIŞMASINDA HEYECAN DOLU ANLAR

TV8’in yıllardır süren yarışması Survivor, 30 Mayıs akşamı yapılan eleme düellosu ile izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Bu haftanın eleme adayları, adada kalabilmek için kıyasıya bir mücadele sürdürüyor. İzleyiciler, elenen yarışmacının kim olacağını merak ediyor. Peki, Survivor’da 30 Mayıs Cuma kim elendi? Yarışmacılar arasında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan, Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı bulunuyor. Son olarak, Survivor’a veda eden yarışmacı Sema oldu.

ELEME ADAYLARI VE OYNANACAK OYUN

Bu akşam Survivor’da eleme olmayacak, bunun yerine Dokunulmazlık Oyunu oynanacak. Yarışmacılar, adada kalmak için yine büyük bir mücadele verecek. Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekilmektedir ve Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’deki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor. Yarışmanın heyecanı sürerken, izleyiciler, eleme adaylarının performansını yakından takip edecek.