Survivor’da Şiddet Uygulandı, Şok!

YENİ GELİŞMELER SURVİVOR’DA

Survivor’da gerçekleşen beklenmedik bir gelişme, yarışmayı oldukça etkiledi. Yeni bölümde acil durum konseyi toplandı ve sunucu Acun Ilıcalı’nın yaptığı çarpıcı açıklamalar dikkatleri çekti. Konseyde, Almeda’nın 4 çalışana şiddet uyguladığı belirlendi.

ALMEDA’YLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Survivor izleleyenler, Acun Ilıcalı’nın Almeda’nın yarışmada 4 çalışana şiddet uyguladığını duyduğu anı şaşkınlıkla karşıladı. Almeda Baylan, yaşanan olaylar nedeniyle “Yaptıklarımdan dolayı pişmanım” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Almeda, konseyde; “Ben girme dedikçe, iteledikçe, üzerime üzerime gelmesine ben kızmıştım. Zaten canım burnumdaydı orada. Çıldırdım.” şeklinde duygularını ifade etti.

DİSKALİFİYE KARARI VERİLDİ

Acun Ilıcalı, Almeda Baylan hakkında alınan diskalifiye kararını şu sözlerle açıkladı: “Almeda, senin yaptıklarını defalarca izledik. 4 çalışanımıza fiziki müdahale, bir yarışmacıya aynı şekilde. Kabul edilemez bir durum. Bütün pozitif çabalarımıza rağmen bulamadık. Survivor tarihinde de çok görülmüş bir olay değil bu. Aldığımız karara göre seni Survivor’dan diskalifiye ediyoruz.” Almeda’nın şiddet uyguladığı Survivor görevlisi Elif hakkında ise henüz detaylı bilgiler paylaşılmadı.