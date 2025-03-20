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Survivor’da Üçüncü Eleme Adayı Belirlendi

SURVİVOR’DA HEYECAN DORUKTA

Survivor eleme süreci her hafta büyük bir heyecan yaratıyor. Üçüncü eleme adayı, ada konseyinde gerçekleşen oylama sonucunda belirlendi. Dokunulmazlık oyunu ise oldukça çekişmeli geçti. Eleme potasına giren isimler ve ada konseyindeki gelişmeler merak ediliyor.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN TAKIM

Survivor’da üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım All Star oldu. Bu oyun, yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Üçüncü eleme adayı ise gönüllüler takımından seçildi. Bu hafta eleme potasında yer alan isim ise Doğuş oldu.

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