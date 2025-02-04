Survivor’da Yeni Yarışmacılar ve Eleme Adayı Açıklandı

ADAYA VEDA EDEN İSİM VE YENİ YARIŞMACILAR

Survivor’da kadın haftasında adaya veda eden isim Zeynep Alkan oldu. Yarışmaya yeni katılan yarışmacılar, iki takıma da dağıldı. Dişe diş geçen dokunulmazlık oyununun ardından erkek eleme haftasının ilk eleme adayı belirlendi. Peki, Survivor’da eleme adayı kim oldu? İşte merak edilen detaylar… Survivor’a katılan yeni yarışmacılar arasında Yunus Emre, yeniden katılmanın mutluluğunu paylaştı. Mehmet, koluna yaptırdığı dövmeleri anlattı. Sedat, şampiyonluk hedefiyle adaya geldiğini belirtti. Hikmet, şampiyon olamasa da iz bırakacağını ifade etti. Yiğit Poyraz, önceki performansına göre mental olarak daha hazır hissettiğini söyledi.

YUNUS EMRE’NİN HAZIRLIĞI

Yunus Emre Karabacak, “Tekrardan yeniden burada olmaktan çok mutluyum. İlk senemde mental olarak kötü geldim ama şu anda hazırlığımı yaptım. Buradayım. 2021’e çizik çekiyorum, kendi Survivor’ımı yaşamaya geldim. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sakatlıksız başarılı bir yıl olsun.” dedi.

MEHMET’İN DÖVME ANISI

Mehmet Özyay, “9 sene sonra buraya gelmek benim için çok güzel bir şey. Hazırlığımı yapıp geldim. Herkes burada, baya hazırlıklı geldi.” ifadelerini kullandı. Mehmet, annesinin resmini koluna dövme yaptırdığını ve babası hakkında sakallarıyla ilgili espri yaparak yarışmacıları güldürdü.

SEDAT’IN ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Sedat Kapurtu ise, “2017 yılında buradaydım. 8 yıl oldu, o zaman 44 yaşındaydım şimdi daha çok gençleştim. Biliyorsunuz limanı belli olmayan geminin rüzgara ihtiyacı yok ama benim rüzgarım hangi takıma geçersem orası olacak. Limanım belli şampiyonluk. Bence 2025 Survivor damga vuracak.” şeklinde konuştu.

HİKMET’İN HEDEFİ 2026

Hikmet Tuğsuz, “Tekrar burada olmaktan çok heyecanlıyım. Alışık olsak da buraya çıktığımızda heyecanlanıyoruz. Bana bir keser ve çivi verin kendime kalıcı bir ev yapayım 2026’ya kadar burada kalmayı düşünüyorum. Ada bana alışık ben adaya alışığım.” dedi.

YİĞİT’İN GEÇEN YIL HAYAL KIRIKLIĞI

Yiğit Poyraz, “Umarım o sene bu sene. Öncelikle tekrar burada olduğum için çok mutluyum. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Geçen sene benim için çok büyük hayal kırıklığı oldu. Seyircimizi bizim burada ne kadar zorluklar çektiğimizi biliyorum. Fiziksel olarak bütün zorluklarımıza en yakından şahit oluyorlar ama asıl önemli içsel savaşımıza tanıklık edemiyorlar. Ben de bu sene bu savaşa daha çok hazırlandığımı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

YENİ KADIN YARIŞMACILAR GELİYOR

Acun Ilıcalı, “Poyraz, Yunus Emre ve Mehmet mavi takımda, Hikmet ve Sedat ise kırmızı takımda yarışacak. Yarışmacıların bu hafta dokunulmazlığı olmayacak, konseyde isimleri yazılabilecek. Son erkek yedek yarışmacıların katılımıyla büyük bir sakatlık olmadığı sürece erkek kadromuzu tamamlıyoruz. Önümüzdeki günlerde 2 kadın yarışmacı daha dahil olacak. Benim için Survivor şimdi başladı diyebilirim.” sözlerini kullandı.