Survivor Dokunulmazlık Oyunu Sonuçları Açıklandı Mı?

SURVİVOR 20226 ALL STAR İLGİYİ ÇEKİYOR

Survivor 20226 All Star, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımlardan oluşan kadrolar merak içinde izlenirken, yarışmayı takip edenler Survivor dokunulmazlık oyununu kimin kazandığını öğrenmek istiyor. “Survivor dokunulmazlık kim kazandı 3 Mart Pazartesi?” sorusu gündemde.

DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDEN YAYINLANIYOR

Survivor, Dominik Cumhuriyeti’nde çekiliyor. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’de Hispanyola adasında yer alan bir ülke. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda konumlanıyor. Yarışmada Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan ve Kaan Kazgan gibi isimler yer alıyor. Kübra Avcı da yarışmada bulunuyor.

DOKUNULMAZLIK OYUNU DEVAM EDİYOR

Survivor dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi. İzleyiciler, gelişmeleri takip etmek için sayfamızı izlemeye devam edebilirler.