Survivor Finale İsimleri Açıklandı. Volkan Asker, TSK Geçmişi Var mı?

FINALİSTLER ARASINDAKİ DİKKAT ÇEKİCİ İSİM

Survivor’da finale kalan yarışmacılar arasında dikkat çeken bir figür var. Finale kalan isimler arasında yalnızca bir kadın yarışmacı bulunuyor. Bu kişi Volkan Çetinkaya, kimliği ve geçmişi ile ilgi çekiyor.

VOLKAN ÇETİNKAYA’NIN ASKERİ GEÇMİŞİ

Volkan Çetinkaya, daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapmış bir asker. TSK Ordu Milli Takımı’nda sporcu kimliği ile yer alan Çetinkaya, bu takımın kaptanlığını da üstlenmiştir. Askeri disiplin ve sporculuk tecrübesi, Survivor’daki mücadeleci karakterini şekillendiriyor.

GÜÇLÜ YARIŞMACI PROFİLİ

Çetinkaya, fiziksel ve zihinsel dayanıklılığı ile yarışmanın en güçlü isimlerinden biri olarak tanımlanıyor. Yarışmaya geç katılmasına rağmen, fiziksel gücü ve liderlik özellikleri sayesinde takımın en etkili figürlerinden biri haline geliyor. Survivor All Star 2025’in en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarıyor.