Survivor Finalistler Belli Oldu. Adem Kılıçcı Hakkında Bilgiler Araştırılıyor

ADEMCİK VE HAYATI

Survivor’da finale kalan yarışmacılar arasında dikkat çeken tek kadın isim Adem Kılıçcı. Bu süreçte Adem hakkında yapılan araştırmalar da arttı. 1986 yılında Ağrı’da dünyaya gelen Adem’in Kafkasya’dan Türkiye’ye göç eden Karapapak Türkleri’nden olduğu biliniyor. Boks hayatına İstanbul’daki Fenerbahçe Boks Şubesi’nde başladı ve ilk önemli başarılarını da burada kazandı.

Adem Kılıçcı, 2004 yılında Antalya’da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı. Sonraki yıllarda, 2007 yılında Şikago’da düzenlenen Dünya Amatör Boks Şampiyonası’ndan bronz madalyayla döndü. 2008 Yaz Olimpiyatları’nda ise 69 kiloda mücadele etti fakat İngiliz rakibi Billy Joe Sanders’e 14-3 mağlup olarak elendi. Ayrıca, 2009 yılında İtalya’nın Pescara kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları’ndan gümüş madalya aldı. 2011 yılında Ankara’da yapılan Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda da gümüş madalya kazanmayı başardı.

DÜNYA ŞAMPİYONU OLMA BAŞARISI

2014-2015 döneminde, Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen APB Profesyonel Boks Ligi dünya şampiyonu unvanını elde etti. Rio’da düzenlenecek olan olimpiyatlar için katılma hakkı kazanan Adem Kılıçcı, kanında yasaklı madde tespit edilmesi sebebiyle bu organizasyona katılamadı. Survivor yarışmasında ise 2017 yılında finale çıkarak Ogeday Girişken’den sonra ikinci olmuştu. 2018 yılında ise Nagihan Karadere ile finale kalmış ve o sezonun şampiyonu olmuştur.

Hala boksörlük kariyerine devam eden Adem Kılıçcı, 2019 yılında kendi adını taşıyan bir spor salonu açtı. Ayrıca Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında konuk yarışmacı olarak yer aldı. 2022 yılında gerçekleşen Survivor 2022: All Star yarışmasında ikinci olarak tamamladı. Ancak Adem’in ailesi hakkında henüz detaylı bilgiler paylaşılmadı.