Survivor Finalistler Belli Oldu, Ayşe

FINALİSTLER ARASINDAKİ TEK KADIN YARIŞMACI

Survivor’da finale kalan yarışmacılar arasında tek kadın olarak öne çıkan Ayşe hakkında merak edilenler giderek artıyor. Genel bilgi ve başarılarıyla dikkat çeken Ayşe Yüksel, daha önce şampiyon olup olmadığı, hangi yıllarda yarıştığı gibi sorular araştırılıyor.

SPORE OLAN YETENEKLERİ

23 Mayıs 2000’de Düzce’de dünyaya gelen Ayşe Yüksel, şu anda Düzce Üniversitesi’nde eğitim görüyor. Sporla içli dışlı bir hayat süren Yüksel, çocuk yaşlarda farklı branşlarla ilgilenmeye başladı. Ortaokul döneminde masa tenisi eğitimi aldığını belirten Ayşe, 7. sınıfta haltere başlamış ve bu alanda Türkiye’de 3. olarak kayda geçmiştir. Halterdeki başarısını bir yıl sürdürdükten sonra voleybola yönelmiştir.

VOLEYBOL VE TENİS KARİYERİ

Survivor Ayşe, mahalli ligde tam 6 yıl süresince voleybol oynamıştır. İkinci voleybol yılı boyunca tenis antrenörlüğüne de yönelen Yüksel, 4 yıldır bu alanda aktif olarak çalışıyor. Üniversitede bir yıl futsal oynadığını ve yüzme dersi aldığını da ifade eden Yüksel, sporun farklı dallarında deneyim ve bilgi birikimine sahiptir. Ayşe Yüksel, Survivor’da 2021’de 4, 2022’de ise 4. olmuştur.