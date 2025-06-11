Survivor Finalistleri Açıklandı. Ayşe Yüksel Kim?

FINALİSTLER BELLİ OLDU

Survivor 2023’te finale kalan isimler arasında tek kadın yarışmacı olarak öne çıkan Ayşe merak konusu oldu. Ayşe’nin ailesi hakkında yapılan araştırmalar devam ediyor.

Ayşe Yüksel HAKKINDA

Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000’de Düzce’de dünyaya geldi ve Düzce Üniversitesi’nde eğitim görüyor. Sporla çocuk yaşlardan itibaren yakından ilgilendiğini aktaran Yüksel, çeşitli spor branşlarında deneyim sahibi. Ortaokul döneminde masa tenisi eğitimi aldıktan sonra 7. sınıfta haltere yöneldi ve Türkiye dereceleri elde etti. Halterdeki başarısını bir yıl sürdüren Yüksel, ardından voleybola geçiş yaptı. Voleybol kariyerinde yerel ligde tam 6 yıl mücadele eden Survivor Ayşe, bu süreçte tenis antrenörlüğüne de adım attı.

SPOR KARIYERİ VE EĞİTİMİ

Son dört yıldır tenis antrenörlüğü yürüten Yüksel, üniversite yıllarında 1 yıl futsal oynadığını ve yüzme dersi aldığını belirtiyor. Halen aktif olarak tenis hocalığı yapıyor. Survivor Ayşe’nin aile hayatı hakkında henüz fazla bilgi paylaşılmamış durumda.