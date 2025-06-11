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Survivor Finalistleri Açıklandı. Batuhan Karacakaya Kadın Tek İsim. Katıldığı Yıllar 2021 Ve 2022. Şampiyonluğu Bulunmuyor, 3. Oldu

FINALİSTLER BELİ RLENDİ

Survivor yarışmasında finale kalan isimler arasında dikkat çeken tek kadın yarışmacı Batuhan Karacakaya oldu. Yarışmacının geçmişiyle ilgili araştırmalar yoğunlaştı.

BATUHAN KARACAKAYA’NIN YARIŞMA DENEYİMLERİ

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu. Oyuncu kimliğiyle de tanınan Karacakaya, Mimar olma özelliğiyle de biliniyor. 2008-2010 yılları arasında “Bülent Ziyagil” karakteriyle Aşk-ı Memnu dizisinde, ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde “Mert” rolünde ve Diriliş Ertuğrul dizisinde “Dündar Bey” olarak izleyicilerin karşısına çıktı.

SURVIVOR YARIŞMALARINDAKİ PERFORMANSI

Batuhan, 2021 yılında Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katıldı ve ünlüler takımında yer aldı. Bu yarışmada 7. olarak elendi. 2022 yılında Survivor 2022: All Star’a katıldı ve 3. sırada yarışmayı tamamladı. 2024 yılında da Survivor 2024: All Star’a katılacak olan Karacakaya, bu yarışmadan da 3. olarak ayrıldı. 2025 sezonunda Survivor’da Gönüllüler takımında yer alıyor. Batuhan Karacakaya’nın daha önceki yarışmalarda kazandığı bir şampiyonluk bulunmuyor.

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