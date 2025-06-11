Survivor Finalistleri Açıklandı. Volkan Hakkında Araştırmalar Yapıldı

SON DAKİKA: SURVİVOR FINALİSTLERİ

Survivor’da finale kalan isimler belli oldu. Finale kalanlar arasında dikkat çeken tek kadın yarışmacı olarak Volkan yer alıyor. Hakkında yapılan araştırmalar sonucu, “Peki, Survivor Volkan daha önce şampiyon oldu mu, hangi yıllar yarıştı?” soruları gündeme gelmeye başladı.

VOLKAN ÇETİNKAYA’NIN HAYATI VE KARİYERİ

1983 yılında Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde dünyaya gelen Volkan Çetinkaya, Survivor Gönüllüler Takımında bulunuyor. Beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Çetinkaya, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli takım sporcusu. Eski TSK personeli olan Çetinkaya, yüzme ve atletizm antrenörlüğü yapıyor. Sporcu kimliğiyle ön plana çıkan Volkan, Survivor 2025 Gönüllüler yarışmacısı olarak dikkat çekiyor. Vücut sporlarıyla ilgilendiği öğrenilen Çetinkaya, yarışmaya sonradan katılmış olsa da, fiziksel gücü ve liderlik özellikleriyle takımın en etkili isimlerinden biri haline geldi.

SURVİVOR’DA GEÇMİŞİ

Volkan Çetinkaya, Survivor All Star 2025’in en çok konuşulan yarışmacılarından biri olmayı başardı. 8 yıl önce de Survivor’da yarışmış olması, onun deneyimini artırıyor ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu dönem, onun için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.