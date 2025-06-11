Survivor Finalistleri Belli Oldu. Volkan Hakkında Araştırma Yapıldı. Volkan Çetinkaya, Sporcu Kimliğiyle Ön Planda

FINALE KALAN İSİMLER VE VOLKAN’IN ÖNE ÇIKAN YETENEKLERİ

Survivor’da finale kalan isimler arasında dikkat çeken tek kadın yarışmacı olan Volkan Çetinkaya hakkında detaylı araştırmalar yapıldı. Volkan, 1983 yılında Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde doğuyor ve Survivor Gönüllüler Takımında yer alıyor. Beden eğitimi öğretmeni olan Volkan, Türk Silahlı Kuvvetleri Ordu Milli takım sporcusu olarak da tanınıyor.

SPORCU KİMLİĞİ VE DİSİPLİNLERİ

Volkan Çetinkaya, aynı zamanda eski TSK personeli olup yüzme ve atletizm antrenörlüğü yapıyor. Sporcu kimliği ile dikkat çeken Volkan, Survivor 2025 Gönüllüler yarışmacıları arasında ön plana çıkıyor. Vücut sporlarıyla ilgilendiği bilinen Volkan, yarışmaya katıldıktan sonra kısa sürede takımının en etkili isimlerinden biri haline geldi.

AİLE HAYATI HAKKINDA BİLGİLER

Survivor All Star 2025 döneminde en çok konuşulan yarışmacılardan biri olmayı sürdüren Volkan Çetinkaya’nın aile hayatına dair ise henüz detaylı bilgiler paylaşılmadı.