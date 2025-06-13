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Survivor Finalistleri Kimler Oldu?

YARIŞMACILAR ARASINDAKİ MÜCADELE

“Survivor finalistleri kim oldu?” sorusu, büyük finale yaklaşan yarışmanın izleyicileri için en önemli konulardan biri oldu. Survivor All Star 2025’te finale kalan üç yarışmacı, nefes kesen oyunlar sonrasında belirlendi. Peki, Survivor finalistleri kimler oldu? Survivor’un son bölümünde finale kalan isimler, kazananlar ve elenenler hakkında detaylar burada.

İLK FİNALİST BELİRLENDİ

İstanbul’da canlı yayında gerçekleştirilen düelloda ilk turda Batuhan ve Adem eşleşmesi meydana geldi. İlk atışı Batuhan kazandı. Finalde ise Volkan’ı geçerek Batuhan, Survivor 1. finalist olarak belirlenmiş oldu.

İKİNCİ FİNALİST İÇİN NEFES KESEN MÜCADELE

İkinci finalistin belli olacağı Volkan ve Adem mücadelesinde ise heyecan doruğa ulaştı. Atışların kritik olduğu parkurda yarışmacılar, kazanmak için tüm güçlerini ortaya koydu. Yarı finalde rakiplerine yenilen Volkan, şampiyonluk hayaline veda ederek Survivor’dan elendi.

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