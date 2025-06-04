Survivor Hikmet Yarışmadan Ayrıldı

BEKLENMEDIK AYRILIK

TV8’in en çok sevilen yarışma programlarından Survivor All Star’ın 2 Haziran’da yayınlanan bölümünde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Survivor Hikmet, yarışmadan ayrıldığını duyurdu. İkinci bireysel dokunulmazlık yarışmasına katılan yarışmacılara seremoni sırasında Murat Ceylan açıklamalarda bulundu. “Gördüğünüz üzere Hikmet yok. Hikmet’in ailesi bize ulaştı. Ve bir görüşme talep etti. Bu görüşme sonucunda özel sebeplerden dolayı Survivor’a devam edemeyecek. Vedalaşmaya gelemeyecek arkadaşlar. Önemli dönemlerdi, son dönemlerdeydi. Maalesef bu sebeplerden dolayı biz de Hikmet’in bu isteğini konuşmamız sonucunda kabul ettik. Kabul etmek zorunda kaldık.”

AİLESEL GEREKENLER

Murat Ceylan, sakatlık dışındaki ailevi, ciddi ve kişisel konulara anlayış gösterilmesi gerektiğini vurguladı. “Sonuçta sizlerin de birer hayatı var ve alınacak olan kararlara da bizler ekip olarak saygı duymak zorundayız. Ve bu talepten sonra da telefon görüşmesinin ardından Hikmet bizlere gelerek böyle bir ricada bulundu. Bizler de tabi ki konu kendisini ve ailesini ilgilendirdiği için, özel hayatı ile ilgili olduğu için kabul etmek durumunda kaldık.”

SUÇLAMALAR VE GÖZALTI

Survivor Hikmet Tuğsuz, yarışmanın finale yaklaşırken ayrılık kararı aldı. Hikmet’in iki farklı suçlamadan dolayı gözaltına alındığı gündeme geldi. 45 milyon TL’yi bulduğu iddia edilen lüks villa dolandırıcılığı ve silahla kasten yaralama suçlamaları bulunuyor. Cezaevi sürecinin başlayacağı ifade edilse de konuya ilişkin taraflardan bir açıklama yapılmadı.

2025 üzerinde yapılan Survivor yarışmasında 24 saatlik Türkiye’ye dönüş oyunundaki tavrı dikkat çekti. Kullanıcılar, Hikmet’in oyunu bilerek kaybettiği iddialarını sosyal medyada yaydı. Türkiye’ye girer girmez tutuklanacağı belirtilirken Hikmet’in bulunduğu yer sonrasında belli oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Hikmet Tuğsuz’un “Evet arkadaşlar yarışmadan sonra ayağımın tozuyla Londra’ya değerli kardeşim ‘Koca Hüseyin’in yanına geldim. 5 aydır üzerimden çıkartmamış olduğum, benim için çok kıymetli formayı Hüseyin’e hediye ediyorum” diyerek duyurusunu yaptığı görüldü.