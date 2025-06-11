Survivor’ın Finalistleri Belli Oldu

FINALİSTLER BELİRLENDİ

Survivor yarışmasının finalistleri belli oldu. Finale kalan isimler arasında tek kadın yarışmacı olan Volkan hakkında araştırmalar yapılıyor.

VOLKAN ÇETİNKAYA’NIN ASKERLİĞİ

Volkan Çetinkaya, geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapmış bir asker olarak dikkat çekiyor. TSK Ordu Milli Takımı’nda sporcu kimliğiyle görev alan Çetinkaya, aynı zamanda bu takımın kaptanlığını da yapmıştır. Askeri disiplin ve sporculuk tecrübesi, Survivor’daki mücadeleci karakterine doğrudan yansıyor.

YARIŞMADA GÜÇLÜ BİR İSİM

Fiziksel ve zihinsel dayanıklılığı ile yarışmanın güçlü isimlerinden biri olarak gösterilen Çetinkaya, sonradan katılmış olmasına rağmen takımın en etkili isimlerinden biri haline geldi. Volkan Çetinkaya, Survivor All Star 2025’in en çok konuşulan yarışmacılarından biri olmaya devam ediyor.