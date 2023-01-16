Survivor Nagihan kansere yakalandı

Ekranların sevilen yarışması Survivor’da iz bırakan Nagihan Karadere’nin kansere yakalandığı açıklandı.

Eski atlet Nagihan Karadere, Nisa Bölükbaşı’nın şampiyonluk kupasını kaldırdığı ‘All Star’ sezonu sonrası “Allah bir daha düşürmesin. Boyumuzun ölçüsünü aldık” demişti. Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, Survivor Panorama’ canlı yayınında Nagihan’a tepki gösterdi. Bu açıklamaya çok üzüldüğünü belirten Karadere ise bir ay önce yakalandığı hastalığı duyurdu.

Survivor All Star 2022’yi altıncı olarak tamamlayan Nagihan Karadere, geçtiğimiz günlerde 700 binden fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

Bu hırsla bu azimle, bu başarı ile üçüncü kez boşa kürek çekmenin büyük bir üzüntüsünü yaşıyorum. Daha da artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu, bacağını, aşil tendonunu bir sayı alma uğruna parkurda bırakmasın. Ne de olsa iş sadece SMS ile yürüyor. Aylardır sakatlıkla parkuru parçalayıp, aç kalmamız ve sağlığımızı kaybetmemiz de yanımıza kar kaldı. Tüm zorlukları ve parkuru aştık ama SMS’te çakıldık! Yani kısacası dostlarım; sahada kazandığımızı masada kaybettik. Olsun be canımız sağ olsun. Daha önce de söylediğim bir sözümü buraya bırakıyorum; ben kaybederken bile hep kazanan biriyimdir!

“ALLAH BİR DAHA DÜŞÜRMESİN”

Sosyal medyada yeni bir paylaşımda bulunan eski atlet, yeniden Survivor’a katılmayacağını belirtirken, ‘Z kuşağı’ göndermesiyle birlikte şu ifadeleri kullanmıştı:

Yoğun istek üzerine ‘Bir story atayım’ dedim. Sizler gibi ben de şoklar içerisindeyim. Beklemediğimiz bir son oldu! Ne yapalım, hakkımızda hayırlısı olsun. Söyleyecek çok şey var ama söylememek gerekiyor, konuşmamak gerekiyor. Kırgın mıyım, çok. Üzgün müyüm, söylemeye gerek yok. Sizler elinizden gelenin fazlasını yaptınız, bundan hiç şüphem yok. Ben de elimden geleni yaptım. 38 yaşında bir kadınım, canımı dişime taktım. Tahmin edemeyeceğiniz zorlukta bir sürüveni geride bıraktım. Ne kadar Z kuşağına hitap etmesem de dışarı çıktığımda Z kuşakları tepemden inmiyor, bu da ayrı bir konu. Kime göre, neye göre! Neyse sağlık olsun, Allah bir daha düşürmesin. Boyumuzun ölçüsünü aldık, böyle bir sonu biz de beklemiyorduk. Keşke güzel bir sonla tamamlayabilseydik. Yakında canlı yayın açacağım, orada bol bol dertleşeceğiz.

Acun Ilıcalı, TV8’de yayınşanan ‘Survivor Panorama’da hem yeni sezon için bilgilendirmeler yaptı hem de Nagihan Karadere’nin açıklamalarına cevap verdi. Nagihan’ın söylediklerini asla kabul etmediğini söyleyen Acun ılıcalı, yarışmacı için şu açıklamayı yaptı:

Nagihan Hanım sağ olsun çok bozuldu Survivor’da birinci olamadı diye. Mesela Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı ben onu çözemedim.

‘Survivor 2022 All Star’da yarışan Nagihan Karadere’ye, Ilıcalı’nın sözleri sorulunca yarışmacı şoke eden gerçeği açıkladı.

“BİR AY ÖNCE KANSER OLDUĞUMU ÖĞRENDİM”

48 yaşındaki Karadere, kendisini arayan gazeteci Bilal Özcan’a şu açıklamayı yaptı:

“Bir ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Hastalığını ailem dahi bilmiyordu, yeni öğrendiler, bugün anneme söyledim. Lütfen benim için dua edin.