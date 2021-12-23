Survivor öncesi şok sakatlık

Acun Ilıcalı’nın kanalı TV8’de yayınlanan Survivor All Star’a katılacak Adem Kılıççı’nın geçirdiği sakatlık sevenlerini üzdü.

Survivor All Star’a katılmaya hazırlanan eski şampiyon Adem Kılıççı antrenmanlarda sakatlanınca ameliyat edildi. Kılıççı, “Yoğun bir antrenman dönemi sonunda hiç planlamadığımız bir sakatlık baş gösterdi” dedi.

Survivor All Star hazırlıklarına başlayan Adem Kılıççı antrenmanlar sırasında sakatlandı.

Doktorları tarafından ameliyat olmasına karar verilen Kılıççı, hayranlarını üzen gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Kılıççı Instagram sayfasında “Yoğun bir antrenman dönemi sonunda hiç planlamadığımız bir sakatlık baş gösterdi. Acun Ilıcalı ve doktorumuzla durumu değerlendirdik ve ameliyat olma konusunda anlaştık” notunu paylaştı.

Kılıççı, sağlık durumu hakkında ise şöyle konuştu: “Arkadaşlar çok mesaj atan var. Bayağı merak etmişsiniz beni. Hem dostlarım, hem sevenlerim… Hepinizden Allah razı olsun. Ameliyat gayet güzel geçti. İnşallah tez zamanda sağlığımıza kavuşup, kaldığımız yerden devam edeceğiz”

Kılıççı’nın Survivor’a katılıp katılamayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.