Survivor Sabriye dünya şampiyonu oldu

Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Survivor’daki hareketleri ile olay yaratan Sabriye Şengül dünya şampiyonu oldu.

Türkiye’nin gururu Sabriye Şengül’den Avusturya’da büyük başarı geldi. 30 yaşındaki Kickboksçu, Avusturya Vienna’da yapılan Vendetta profesyonel Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Avusturyalı rakibi Christin Fedller’i yenerek 2.kez Dünya şampiyonu oldu.

Avusturya Vienna’da yapılan Vendetta profesyonel Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Sabriye Şengül, Avusturyalı rakibi Christin Fedller’i yenerek 2.kez Dünya şampiyonu oldu.

Avusturya’dan ve birçok Avrupa ülkesinden Türkiye’nin gururu Sabriye Şengül’ü desteklemek için gelenler Vienna’ya akın etti. Salonun tamamı dolu olduğu birçok seyirci maçı salon dışında takip etti.

Sabriye Şengül yaptığı açıklamada, ‘Ülkeme bu güzel ISKA Dünya Kick Boxing şampiyonluk kemerini kazandırıp, 2.kez Dünya şampiyonu olarak ülkeme döneceğim için çok mutlyum’ dedi. Sabriye Şengül, gerek ülkemizden gerek yurt dışındaki gurbetçi vatandaşlarımızın desteklerinden dolayı teşekkür etti. En büyük hedefinin şimdi Bellator’da yapılacak olan şampiyonluk kemerini almak olduğunu söyledi.

SURVİVOR’DA YARIŞMIŞTI

Sabriye Şengül Survivor 2017’de mücadele etmiş, Fenerbahçeli boksör Adem Kılıççı ile yaşadığı sıkı dostlukla gündeme gelmişti.

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