Survivor yarışmacıları arasında sürpriz aşk

Survivor yarışmasıyla tanınan ve aynı yarışmadaki Murat Barış Yağcı ile aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı gönlünü Ogeday Girişken’e kaptırdı.

‘Survivor 2020’nin dikkat çeken isimlerinden olan Nisa Bölükbaşı, oyuncu Barış Murat Yağcı’dan ayrıldıktan sonra yine bir Survivor yarışmacısıyla adı anılmaya başladı.

2017 yılında düzenlenen ‘Survivor’ı şampiyon tamamlayan Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz günlerde arkadaş grubu ile Kapadokya tatiline gitti. İkili, önceki akşam bir arkadaşlarının doğum gününe birlikte katıldı.

All Star kadrosunda yer alacağı konuşulan Nisa ve Ogeday’ın flört ettiği iddia edilirken, geçtiğimiz akşam yeni görüntüler ortaya çıktı. Nisa ve Ogeday, bir arkadaşlarının doğum gününe birlikte katıldı. İkiliden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.