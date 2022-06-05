Survivor’da 2. eleme adayı belli oldu

Ekranların sevilen yarışması Survivor’da haftanın ikinci eleme adayı ünlüler takımından Evrim Keklik oldu.

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor, 4 Haziran Perşembe akşamı 124’üncü bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları, eleme potasına bir isim daha göndermemek için kıyasıya bir mücadele gösterdi. Potaya giren yarışmacı konseyde düşüncelerini belirtti.

Survivor’da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Ödülün iletişim olduğu dokunulmazlık mücadelesinde zaman zaman sinirler gerildi. Yarışmanın son haftalarına doğru yarışmacı sayısının azalmasıyla oyunlardaki zorluk seviyesi de giderek arttı. Güç ve dengenin önemli olduğu oyunu kazanmak isteyen her iki takım da zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. İlk tur seçmelerinin yapılmasının ardından, Nagihan’ın sayısı ile gönüllüler oyuna avantajlı başladı.

Survivor All Star’da gönüllüler takımı dokunulmazlığı kazanarak konseyde rahat bir nefes alırkan, ünlüler takımında ise yarışmacılar, haftanın ikinci eleme adayını seçmek üzere eleme konseyinde toplandı. Konsey oylamasında Evrim 3 oy, Batuhan 1 oy, Anıl 1 oy aldı.

“SİTEMDE BULUNACAĞIM BİR DURUM YOK”

Bu sonuçla haftanın ikinci eleme adayı Evrim seçildi. Eleme potasına giren Evrim duygularını dile getirdi. İyi bir performans sergileyemediğini belirten Evrim şöyle konuştu: