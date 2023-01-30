Ekranların reyting rekorları kıran yarışması Survivor’da bir ayrılık daha yaşandı. Ünlü şarkıcı Yusuf Güney yarışmadan çekildi.

29 Ocak Pazar akşamı ada konseyinde açıklama yapan Ilıcalı, “Kırmızı takım için bugün itibariyle bir kayıp daha yaşanıyor. Yusuf Güney Survivor’a devam edemeyecek. Bu sene tam anlamıyla bir direnç senesi oldu ve olacak. Şartlar çok zor olacak. Bu sene daha önce de dediğim gibi akıl oyunları ile yarışmacıların mental, psikolojik ve akıllarını kullandığı sezon. Yusuf Güney de sizinle vedalaşmak için yanınıza gelecek” ifadelerini kullandı.