Survivor’da diskalifiye şoku! Acun konseyden kovdu

Ekranların sevilen yarışması Survivor’da diskalifiye şoku yaşanıyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, konseyde bir yarışmacıyı diskalifiye ediyor.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın yapımcısı ve sunucusu olduğu ‘Survivor 2023’ yarışmasının bu akşam yayınlanacak olan 65’inci bölümünden fragman yayınlandı. Survivor’ın yeni bölümünde yine tansiyon yükselecek. Ada konseyinde bir hayli sinirli görünen Acun Ilıcalı, bir yarışmacının diskalifiye edildiğini açıkladı.

Survivor’da yine aksiyon dolu bir bölüm ekrana gelecek. 65’inci bölüm konseyinde gerilim had safhaya çıkacak. Acun Ilıcalı’nın bir yarışmacıya sert sözleri yeni bölüme damga vuracak ve yarışmacı diskalifiye edilecek. Şimdi o isim yoğun şekilde merak ediliyor.

Survivor 65. bölümde Acun Ilıcalı “Bugün yaşanan olay bana göre Survivor’da çok çok nadir göreceğimiz bir olay oldu” diyerek fitili ateşlerken sözlerinin devamında “Çok teşekkür ediyoruz. Survivor’a da renk kattın, şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin.” dedi. Fakat bu isim ekranlara gelmedi. Bu akşamki bölümle birlikte bu yarışmacı ortaya çıkacak.

ACUN ILICALI’DAN SERT SÖZLER

Acun Ilıcalı’nın 65. bölümde yaptığı açıklama şöyle:

Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim mesela biliyor musun? Bugün yaşanan olay bana göre Survivor’da çok çok nadir göreceğimiz bir olay. Bencil olmamak zorundasın. Kendini düşünemezsin öyle. Sen başkaları için bir şey yapan bir insan mısın genelde, nasıl birisindir? Ama bir şey kaçırmışım. Kendime ders vermeyi kaçırmışım. O arkadaki meşalen var ya! Onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor’a da renk kattın, şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin.