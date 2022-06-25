Survivor’da elenen isim belli oldu

Ekranların sevilen yarışması Survivor’da elenen isim başarılı yarışmacı Nagihan Karadere oldu.

TV8 ekranlarının merakla izlenen yarışması Survivor All Star 2022’d2 adım adım sona yaklaşılıyor. 30 Haziran’da şampiyonun belli olacağı yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde sürpriz bir isim yarışmaya veda etti. Survivor’da şampiyonluk adayı olan Nagihan gün akşam eledi. Başarılı yarışmacı veda konuşmasında ise “Büyük mücadeleler verdim. Keşke finali, sonu görebilseydim ama kısmet değilmiş” dedi.

Dominik’te 15 Ocak’ta başlayan Survivor All Star 2022’nin final tarihini Acun Ilıcalı, Instagram’dan yaptığı canlı yayında açıklamıştı. Ilıcalı büyük final tarihini 30 Haziran Perşembe olarak duyurmuştu. Yarışmanın bitmesine sayılı günler kala Hikmet, Adem, Nisa, Batuhan, Nagihan ve Ayşe dünkü bölümde kıyasıya mücadele etti. Dün akşam yapılan konseyde ise adaya veda eden isim açıklandı. Survivor kim elendi sorusu ise programın sonlarına doğru belli oldu. İşte Survivor’da elenen isim ve dünkü programa dair detaylar…

DOKUNULMAZLIĞI ADEM KILIÇÇI KAZANDI

Dün akşamki bölümde rakiplerini eleyerek finale çıkan isimler Ayşe ve Adem oldu. İkili, dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadele verdi. Final oyununda 3. dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ise 4-1’lik skorla Adem Kılıçcı oldu. Kılıçcı, eleme adayı olarak Hikmet’i seçti. Survivor’da 3. dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ve ödülün sahibi de Adem oldu. Adem ise ödülden faydalanması için Nisa ve Ayşe’yi seçti.

SURVİVOR’DA NAGİHAN KARADERE ELENDİ

Finale günler kala adaya bir isim daha veda etti. Konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı elenen ismi söyledi. Seyircilerden en az SMS’i alarak yarışmadan elenen isim başarılı yarışmacı Nagihan Karadere oldu.

“KEŞKE FİNALİ GÖREBİLSEYDİM AMA KISMET OLMADI”

Pek çok kişinin şampiyon adayı olan Nagihan Karadere, finale ve hayallerine veda etti. Veda konuşması yapan Karadere açıklamasında, “Söyleyecek bir şey yok. Büyük mücadeleler verdim. Keşke finali ve sonu görebilseydim ama kısmet değilmiş. Tek üzüldüğüm konu kızımdan çok defa ayrı kaldım sonuca gidemediğim için. Sonuç tamamen seyircimizin elinde. Bana SMS gönderen herkese sonuna kadar teşekkür ederim” dedi.