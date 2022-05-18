Survivor’da elenen isim belli oldu

Ekranların sevilen yarışması Survivor’da elenen isim Gönüllüler takımından Seda oldu.

Merve Aydın ve Parviz’in yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kalmasının ardından Survivor’da İki hafta boyunca eleme yapılmadı. Bu nedenle üst üste 6 dokunulmazlığı oyunu oynandı. Tüm oyunları kaybeden gönüllüler ise altı ismi eleme adayı olarak potaya gönderdi.

Eleme adayları Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet oldu. 17 Mayıs Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde adaya veda eden isim ise Seda Ocak oldu.

Seda veda konuşmasında “Ben en iyi kadınların içinde buraya davet edildim. Çok üzgünüm. Çok mutlu bir hayatım var ama burada bir daha yarışamamak beni üzüyor. Tek hayalim yarışmaktı onu da sizin sayenizde aldım. Ben erkeklerle yarışmak istiyordum, hayallerim vardı. Sema’yı burada bırakacak olmak çok üzücü. Yolum bu kadarmış yapacak bir şey yok” dedi.

Ilıcalı ise, “Karakter olarak her zaman örnek oldun, çocuklarına olan düşkünlüğünü ben biliyorum. Güzel kalbinle güzel şeyler yaşamanı diliyorum” açıklamasında bulundu.

Dominik hayallerini noktalayan Seda, konseyden ayrılmak üzereyken kardeşi Sema koşarak sarıldı. İkiz kardeşler gözyaşları içinde birbirlerine veda etti.