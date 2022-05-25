Survivor’da elenen isim belli oldu

Ekranların sevilen yarışması Survivor’da haftanın elenen ismi ünlüler takımından Sude Burcu oldu.

Final için geri sayım başlayan Survivor All Star 2022’de Ayşe, Berkan, Hikmet ve Sude SMS oylamasına çıktı.

Survivor’da şampiyonluk hayallerine veda eden isim Sude Burcu oldu.

Sude Burcu, gönüllüler takımı kadrosunda Survivor macerasına başlayıp daha sonra ünlüler takımına geçmişti.

Burcu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Hissettim. Aslında daha kaybettiğimiz oyunda bunu hissettim. Çok değer verdiğim bir bileklik koptu ve dedim ki Sude gidiyorsun… Elimden gelen her şeyi yaptım. Burayı sizi ekibinizi çok seviyorum.”

“Şuna mutlu oluyorum hiçbir arkadaşımın kalbini kırdığımı düşünmüyorum. Kendimi olduğu gibi ifade etmeye çalıştım. Son bir ayda buranın tadını çıkarmalarını diliyorum. Ben elimden geleni yaptım. Dışarıda çok güzel bir ailem var ama dediğim gibi çok üzgünüm.”