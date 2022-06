Survivor’da elenen isim belli oldu

Ekranların sevilen yarışması Survivor’da haftanın elenen ismi eski şampiyon Atakan Arslan oldu.

Final için geri sayım başlayan Survivor All Star’a eski şampiyonlardan Atakan Arslan veda etti. Bir kez daha şampiyon olma hayallerine veda eden Atakan, “Hazır olarak gelemedim buraya. 8 yarışmacıya da başarılar dilerim. Benim hikayem burada bitti, güzel bir hayat beni bekliyor” dedi.

Survivor All Star’da bir eleme daha gerçekleşti. Eleme adayları olan Nisa, Atakan, Hikmet ve Ogeday’ın SMS oylamasına çıktı.

Acun Ilıcalı bu hafta rakiplerinden daha az SMS oyunu alarak Survivor All Star’dan elenen yarışmacının Atakan olduğunu açıkladı.

2016 yılında Survivor şampiyonu olan Atakan şöyle konuştu: “Buradan oğluma seslenmek istiyorum. Baban yarışmayı tamamladı. Hazır olarak gelemedim buraya.”

Gelmeden önce de arkadaşlarımla vedalaştık her an her şey olabiliyor. Burada yarışmak çok güzeldi, 8 yarışmacıya da başarılar dilerim. Benim hikayem burada bitti, güzel bir hayat beni bekliyor” dedi.

