Survivor’da şoke eden sakatlık

Ekranların sevilen yarışması Survivor’da şoke eden bir sakatlık meydana geldi. Yarışmacılardan Merve Aydın’ın aşil tendonu koptu.

Ilıcalı, “Yapılan kontrollerde şu anda devam etme şansının olmadığı net olarak gözüküyor. Merve’nin tabi ki Survivor hayallerini bitirmesi ve burada kendisi bir kez daha ispatlamak üzereyken bir anda yarışmanın dışında kalması çok üzücü bir olay. Ama telafisi olabilecek bir olay olduğu için yine de şükrediyorum” dedi.

Ilıcalı, Merve Aydın’ın sakatlanıp elenmesinin ardından bu hafta eleme olmayacağını söyledi. İki hafta sonunda 6 dokunulmazlık oyununun oynanacağını belirten Acun Ilıcalı, 1 kişinin eleneceğini söyledi.

Ilıcalı, gönüllüler takımında yer alan Perviz’in sağlık durumu hakkında da açıklama yaptı. Ilıcalı, “Gönüllüler takımından Perviz gözetim altındaydı. Doktorumuz kalıcı hasar olması durumundan dolayı yarışmaya devam edemeceğini söyledi. Perviz Survivor All Star’a devam edemeyecek” diye konuştu.