Süryaniler, Paskalya Bayramı’nı kutladı

PASKALYA BAYRAMI’NIN ANLAMLI KUTLAMALARI

Artuklu ilçesindeki tarihi 1. Cadde üzerine kurulu Kırklar Kilisesi’ne sabah erken saatlerde gelen Süryani vatandaşlar, çocukları ile birlikte girişte mum yakarak dua etti. Düzenlenen ayin süresince ilahi koroları Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice çeşitli ilahiler okudu. Ayini, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz yönetti. Özmen ve Akyüz, konuşmalarını Türkçe, Arapça ve Süryanice yaparak ziyaretçilere hitap etti. Özel olarak hazırlanan, çeşitli baharatlardan oluşan tütsüler gümüş tütsülükler içinde yakılarak kutsandı ve ardından dileklerde bulunmak için mum yakıldı. Kilise çıkışında ise Hazreti İsa’nın yeniden dirilişini simgeleyen kırmızıya boyanmış yumurtalar ikram edildi.

SÜRYANİLERİN HUZUR DOLU DUALARI

Süryani Ortodoks Vakfı Başkanı Murat Özberk, bayramla ilgili yaptığı açıklamada, “Özellikle Gazze’de yapılan zulme ve Ukrayna’daki Rusya ile olan savaşlara… Bütün savaşların barışla sonuçlanmasını diliyoruz. Bu bayramda herkes için dua yapıyoruz. Barışın sağlanmasını diliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Ramazan Bayramı’nı hep birlikte kutladık. Bugün Paskalya Bayramı’nı kutluyoruz. Dört bayramı dolu dolu Süryani’siyle, Müslüman’ıyla kardeşlik içerisinde, saygılı bir şekilde kutluyoruz ve bunun tüm dünyaya örnek olmasını temenni ediyoruz” dedi.

AVRUPA’DAN MİDYAT’A YOĞUN KATILIM

1970’li yıllarda Avrupa ülkelerine göç eden ve uzun yıllardır Almanya, İsveç, Hollanda ve Belçika’da yaşayan Süryaniler, bayramı ana vatanlarında kutlamak amacıyla Midyat’a akın etti. Paskalya kutlamaları, tarihi Mor Şarbel Kilisesi’nde Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Timetheos Samuel Aktaş’ın yönettiği ayinle başladı. Sabah erken saatlerde kiliseye gelenler, çocuklarıyla birlikte dua etti. Ayin süresince korolar çeşitli ilahiler okudu. Ayinin ardından, kilisenin içinde kadınların zılgıtları eşliğinde ellerindeki mumlarla tur attı. Ayin sonrası kilise bahçesinde birbirlerinin bayramını kutlayan Süryaniler, ‘Yeni Yaşamın ve Dirilişin Simgesi’ olarak bilinen boyalı yumurtaları dağıttı. Binlerce yıldır geleneksel olarak yapılan yumurtalar tokuşturuldu.

BARIŞ VE HUZUR DUALARI

Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından Metropolit Samuel Aktaş, Papaz İshak Ergün, Midyat Kiliseleri Vakfı Başkanı Yusuf Türker ve Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, misafirlerin tebriklerini kabul etti. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişinin katıldığı Paskalya Bayramı, üç gün sürecek. Midyat Süryani Kiliseleri Papazı İshak Ergün, “Bu bayram insanlığa bereket, huzur getirsin inşallah. Aramızda çok farklı ülkelerden insanlar var. Burada çok coşkulu, çok sevinçli, çok huzur ve barış günleri yaşıyoruz. Bu bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve kardeşlik getirmesini umuyoruz” dedi. Midyat Kiliseleri Vakfı Başkanı Yusuf Türker de, “Bütün Süryani ve Hristiyan aleminin bayramını kutluyoruz. Bugün burada gördüğünüz hava çok farklı ve özel. Avrupa’dan binlerce kişi geldi çünkü kendi bayramlarını burada kutlamak istediler. Bu bayramın tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyoruz. Bir ay içerisinde üç bayram kutladık. Birincisi Müslüman kardeşlerimizin bayramı 1 Nisan’da, ardından 16 Nisan’da Ezidi kardeşlerimizin bayramı ve bugün de 20 Nisan’da Süryanilerin bayramını kutluyoruz” ifadelerini kullandı.