Şuşa’da Konferans Gerçekleştirildi, 4. Yıl

ŞUSHA BEYANAMESİ’NİN 4. YILI DOLAYISIYLA ULUSLARARASI KONFERANS

Azerbaycan’ın Şuşa kentinde, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik seviyesine çıkaran Şuşa Beyannamesi’nin imzalanmasının dördüncü yılı vesilesiyle “Yeni Dünya Düzeni: Jeopolitik Yönler ve Küresel Zorluklar” başlıklı uluslararası bir konferans düzenlendi. Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) tarafından gerçekleştirilen bu konferansa, Azerbaycan’ın yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Ukrayna, Belarus, Çin, Bulgaristan ve Sırbistan’dan yetkililer ve uzmanlar katıldı. Türkiye’den ise AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım yer aldı. Etkinliğe ayrıca KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Sırbistan Avrupa Entegrasyonu Bakanı Nemanja Staroviç, Özbekistan Liberal Demokrat Partisi Lideri Aktam Haitov, Türkmenistan Demokrat Parti Başkanı Ata Serdarov ve Kazakistan Amanat Partisi İcra Sekreteri Daulet Keribek de katıldı. Program, Azerbaycan Milli Marşı’nın okunmasıyla başladı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi Partiler ve Yasama Erki ile İlişkiler Daire Başkanı Adalet Veliyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in konferans katılımcılarına yönelik mesajını okudu.

ŞUSHA BEYANAMESİ TARİHİ BİR ADIMDIR

YAP Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Tahir Budagov, burada yaptığı konuşmada “Şuşa Beyannamesi yalnızca iki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklıktan ittifakın zirvesine yükselmesinin bir göstergesi değil, aynı zamanda Güney Kafkasya bölgesinde ve daha geniş coğrafyada, güncel tehdit ve meydan okumaların zemininde yeni bir dünya düzeninin şekillendiği tarihi bir aşamada, kalıcı istikrar, güvenlik ve çok yönlü işbirliği için elverişli bir temel oluşturma yolunda atılmış önemli bir adımdır.” ifadelerini kullandı.

KKTC’YE SAHİP ÇIKMA ÇAĞRISI

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, ülkesinin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, “KKTC, Doğu Akdeniz’de, Türk dünyasının denize açılan kapısıdır.” dedi. Üstel, bölgesel dayanışmanın yalnızca siyasi değil, ekonomik, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla da derinleştirilmesi gerektiğine inandıklarını belirterek, KKTC olarak Türk Devletleri Teşkilatı ile her alanda entegrasyonu artırmak istediklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletlerde (BM) peş peşe üç kez “KKTC’yi tanıyın” çağrısını yaptığını hatırlatan Üstel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in de KKTC’nin tanınması gereğini açıkça ifade ettiğini belirtti. Üstel, “Bu noktada çağrımız tüm Türk dünyasınadır. Biz bir arada olursak, kimse bize boyun eğdiremez. Bir arada durun ve KKTC’ye sahip çıkın, KKTC’yi tanıyın. Çünkü KKTC’nin tanınması yalnızca diplomatik bir mesele değildir. Bu, tarihi bir adaletin yerine gelmesidir. Bu, Türk milletinin kendi kaderini tayin etme hakkına sahip çıkmasıdır. Bu, Türk dünyasının tarihi bir sorumluluğudur.” şeklinde konuştu.

ORTAK BAĞLARIMIZ GÜÇLENİYOR

Türkmenistan Demokrat Parti Başkanı Ata Serdarov da konuşmasında, kardeş Azerbaycan’ın siyasi, ekonomik ve kültürel gelişimini büyük bir gururla takip ettiklerini belirtti. Serdarov, “Ortak tarih, dil, din ve etnik köken bizi yakınlaştırıyor.” diyerek, partisinin Türkmenistan’da demokratik süreçlerin güçlendirilmesi, seçim sisteminin geliştirilmesi ve halkla devlet arasındaki güven ilişkisinin derinleştirilmesinde aktif rol üstlendiğini ifade etti. Ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, şehirde yürütülen imar ve ihya çalışmaları ile ata yurtlarına dönen vatandaşların yaşam koşulları hakkında bilgi verdi.