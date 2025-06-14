Susa’da Zeytin Fuarı Gerçekleşti

SUSA’DA 8. ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİLERİ FUARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tunus’un kıyı şeridinde yer alan Susa kentinde, 8. Zeytin ve Zeytinyağı Teknolojileri Fuarı yapıldı. Başkent Tunus’un 160 kilometre güneyinde, Susa’daki Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Türkiye, Suriye, Cezayir, Libya, Yunanistan, İtalya ve İspanya’dan 120’nin üzerinde yerli ve yabancı firma katıldı. Zeytinin preslenmesi, toplanması ve depolanmasına yönelik makinelerin, aksesuarların ve teknolojilerin tanıtıldığı bu fuar, Türkiye’den birçok firmanın katılımıyla dikkat çekti.

BÜYÜKELÇİ DEMİRCAN’DAN FUAR DEĞERLENDİRMESİ

Fuarı ziyaret eden Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, AA muhabirine Türkiye’den katılan birçok ciddi firmanın olduğunu söyledi. Akdeniz havzasının önemli ürünlerinden biri olan zeytin ve zeytinyağının, Tunus’un kendi ihtiyacının üzerinde üretimi olduğunu belirten Demircan, “Ürettiği zeytinyağını Avrupa’ya satıyor. Türkiye de aynı şekilde bir kısmını ihraç ediyor. Zeytinyağı üretimi bağlamında Tunus’la ortak alanlarımız güçlü şekilde var. Türkiye’deki sanayicimiz buraya zeytinyağı üretimine yönelik birçok makine ve ekipmanın satışını yapıyor.” dedi.

TÜRK SANAYİ FİRMALARI TUNUS’TA GÜÇLÜ DESTEK VERİYOR

Demircan, Türk sanayi firmalarının Tunus’ta sektörlere güçlü destek verdiğini vurgulayarak, “Türkiye’nin Tunus’a makine satışı çok yüksek. Piyasada Türk firmalarının hatırı sayılır ağırlığı bulunuyor. Türk firmalarının kalitesi ve fiyatlarının rekabetçi olması, başarılı olmalarındaki en önemli iki nedendir.” görüşünü paylaştı.

Fuar organizatörlerinden Hamidi Nezar, 2012 yılından bu yana düzenlenen zeytinyağı fuarına bu yıl uluslararası katılımda önemli bir başarı sağlandığını söyledi. Tunus’un dünya zeytinyağı üretiminde ilk 3’te olduğunu ifade eden Nezar, “Fuara katılan tüm firmalar, zeytin üretimi, toplanması, işlenmesi ve depolanmasına yönelik teknolojilerini tanıtma fırsatı buluyor. Bu anlamda fuarda Türkiye’yi temsil eden önemli firmalar var. Türk firmalarını fuar katılımcıları değil, fuarımızın dostları olarak görüyoruz.” dedi.

TÜRK FİRMALARI FUARDAN MEMNUN

Fuarı ziyaret eden Türkiye’den katılan SKY Makine Genel Müdürü Hasan Gök, “Tunus’ta düzenlenen tarım fuarlarına 4 yıldır katılıyoruz. Zeytin ve zeytinyağı üretimine yönelik otomasyon sistemleri üretiyoruz. Tunus’ta birçok firmayla çalışıyoruz. Bu fuar verimli geçti, bundan sonraki fuarlara da katılmayı planlıyoruz.” dedi. Zay Teknoloji firması sahibi Emre Beşir de, fuara katılımın iyi olduğunu ve Tunuslu firmalarla çalışma fırsatı yakaladıklarını aktardı. Beşir, “Tunus’un büyük potansiyel taşıdığını gördük. İnşallah burada güzel işler yapacağız.” şeklinde konuştu.

Kapılarını 12 Haziran’da açan fuar, yarın sona erecek.