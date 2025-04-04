Sustalı Ceylan, Atv’de Yayınlanan Bir Dizidir

SUSTALI CEYLAN DİZİSİNİN KONUSU VE OYUNCU KADROSU

ATV’nin yeni dizisi Sustalı Ceylan, erkek egemen toplumda kimlik arayışı içindeki bir kadının mücadelesini konu alıyor. Volkan Kocatürk’ün yönetmenliğini üstlendiği, Sevgi Yılmaz’ın senaryosunu yazdığı dizi, toplumsal gerçekleri yansıtan kurgusal bir hikayeye dayanıyor.

GERÇEK HAYATTAN ESİNLENEN TOPLUMSAL MESELELER

Dizinin ana karakteri Ceylan Bilge’nin yaşadıkları, Türkiye’de sıkça karşılaşılan çocuk yaşta evlilikler, kadına şiddet ve toplumsal baskı gibi sorunları ele alıyor. Ceylan karakteri, zorla evlendirildiği kocasına rağmen eğitimini gizlice sürdürerek hayata tutunmaya çalışan genç bir kadını canlandırıyor.

BAŞROL OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Sümeyye Aydoğan, Ceylan Bilge rolünde: “Rızası olmadan evlendirildiği işsiz güçsüz kocası, birgün olsun desteğini göremediği bir anası, bir türlü alamadığı bir diploma, hiç tatmadığı sevda… Ceylan’ın şu hayatta tek dayanağı biricik oğlu Yusuf.”

Burak Yörük ise Ferhat Kanturalı karakterini canlandırıyor: “Sakladığı sırlarla zamanından önce olgunlaşmış genç bir adam. Bekri’nin sağ kolu. Zırhını indirdiği, yüreğini ısıtan, kalbinde seken bir ceylan var…”

DİĞER ÖNEMLİ KARAKTERLER VE OYUNCULAR

Celil Nalçakan, Bekri Vezirli rolünde: “Türkiye’nin sayılı lojistik şirketlerinden birinin sahibi, başarılı bir iş adamı… Oysa Bekri’nin karanlığı dipsiz bir kuyu.”

Melike Güner, Muteber Vezirli karakterini canlandırıyor: “Kocasını yuvasını çocuklarını korumak için yapamayacağı şey yok!”

DİZİNİN ÇARPICI HİKAYE ÖRGÜSÜ

Ceylan’ın oğlu Yusuf’un organ mafyasının eline düşmesiyle birlikte dizinin gerilimi artıyor. Bu olay, Ceylan’ı sıradan bir kadın olmaktan çıkarıp intikam ateşiyle yanan bir savaşçıya dönüştürüyor. Ferhat’ın desteğiyle bu zorlu mücadeleye girişen Ceylan’ın hikayesi, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatmayı vaat ediyor.