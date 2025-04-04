Sustalı Ceylan, Atv’de Yayınlanan Bir Dizidir

SUSTALI CEYLAN DİZİSİNİN KONUSU VE OYUNCU KADROSU

ATV’nin yeni dizisi Sustalı Ceylan, Volkan Kocatürk’ün yönetmenliğinde ve Sevgi Yılmaz’ın senaryosuyla izleyici karşısına çıkıyor. Dizi, erkek egemen toplumda kendi kimliğini arayan ve hayatını yeniden kurmaya çalışan bir kadının mücadelesini konu alıyor.

SUSTALI CEYLAN GERÇEK BİR HİKAYE Mİ?

Dizi kurgusal bir hikayeye dayansa da, toplumsal gerçekleri yansıtıyor. Ceylan Bilge karakteri üzerinden çocuk yaşta evlilikler, kadına şiddet ve toplumsal baskı gibi önemli sorunlar ele alınıyor.

CEYLAN BİLGE’NİN HİKAYESİ

Sümeyye Aydoğan’ın canlandırdığı Ceylan Bilge, 22 yaşında zorla evlendirilmiş bir genç kadın. İşsiz ve kaba kocası Necmi’ye (Hasan Küçükçetin) oğlu Yusuf (Doruk Günaydın) için katlanıyor. Ancak gizlice okuduğu sağlık meslek lisesinden mezun olup kaçmayı planlıyor.

FERHAT KANTURALI KARAKTERİ

Burak Yörük’ün oynadığı Ferhat, Bekri’nin (Celil Nalçakan) sağ kolu. Sert görünümünün altında yumuşak bir kalbi olan Ferhat, Ceylan’ın hayatına giriyor.

BEKRİ VE MUTEBER VEZİRLİ

Celil Nalçakan’ın canlandırdığı Bekri, başarılı bir iş adamı görünümünün ardında karanlık işlere bulaşmış biri. Melike Güner ise eşi Muteber’i oynuyor.

DİĞER ÖNEMLİ KARAKTERLER

Seda Türkmen, Bekri’nin sevgilisi Dilara’yı canlandırırken, Evrim Doğan, Melisa Berberoğlu ve Cezmi Baskın gibi isimler de dizide yer alıyor.

DİZİNİN ÇARPICI OLAY ÖRGÜSÜ

Ceylan’ın oğlu Yusuf’un organ mafyasının eline düşmesiyle hikaye dramatik bir hal alıyor. Ceylan, hem annelik içgüdüsüyle hem de intikam duygusuyla mücadele ederken Ferhat’tan destek görüyor.

SUSTALI CEYLAN’DA TOPLUMSAL MESAJLAR

Dizi, kadın mücadelesi, aile içi şiddet ve toplumsal eşitsizlik gibi güncel konulara dikkat çekiyor. Ceylan’ın verdiği mücadele, izleyicilere ilham vermeyi hedefliyor.

OYUNCU KADROSU VE YAYIN TARİHİ

Başrolleri Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük’ün paylaştığı dizide, Hakan Atalay, Hülya Aydın ve Taha Bora Elkoca gibi isimler de yer alıyor. Sustalı Ceylan, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.