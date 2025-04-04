Sustalı Ceylan, Atv’nin Yeni Dizisidir. (Not: 6 Kelime Sınırına Uygun Olarak Kısaltılmıştır.)

SUSTALI CEYLAN DİZİSİNİN KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Volkan Kocatürk’ün yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Sevgi Yılmaz’ın yazdığı Sustalı Ceylan dizisi, erkek egemen toplumda kimlik arayışı içindeki bir kadının mücadelesini konu alıyor. Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük’ün başrollerini paylaştığı projede Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan gibi deneyimli oyuncular yer alıyor.

CEYLAN’IN HAYAT MÜCADELESİ VE SIRLARI

22 yaşındaki Ceylan, rızası olmadan evlendirildiği işsiz kocası Necmi’ye küçük oğlu Yusuf için katlanıyor. Gizlice sağlık meslek lisesine devam eden Ceylan’ın tek destekçisi, kocasının babası Veysi. Hayallerini gerçekleştirmek için mezun olmayı bekleyen genç kadın, oğlunun organ mafyasının eline düşmesiyle hayatının sınavıyla karşılaşıyor.

YUSUF’UN TEHLİKELİ DURUMU VE BEKRİ’NİN İKİ YÜZLÜLÜĞÜ

Ceylan’ın biricik oğlu Yusuf, babası Necmi yüzünden büyük bir tehlike altında. Öte yandan Türkiye’nin önde gelen lojistik şirketlerinden birinin sahibi olan Bekri karakteri, başarılı iş adamı görüntüsünün altında karanlık işlere bulaşmış durumda. 25 yıllık eşi ve sevgilisi Dilara arasında ikili bir yaşam sürdüren Bekri, dizinin önemli antagonistlerinden biri.

OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Sümeyye Aydoğan’ın canlandırdığı Ceylan karakteri, Burak Yörük’ün Ferhat’ıyla güçlü bir kimya yakalıyor. Dizide ayrıca; Celil Nalçakan (Bekri), Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin gibi usta isimler yer alıyor. Ceylan’ın kocası Necmi karakteri ise ahlaki değerleri zayıf, çevresine zarar veren bir profil çiziyor.