“Sustalı Ceylan” Dizisi Heyecanla Bekleniyor

SUSTALI CEYLAN DİZİSİ İZLEYİCİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

Genç ve başarılı oyuncu Sümeyye Aydoğan’ın başrolünde yer aldığı “Sustalı Ceylan” adlı yeni dizi, hem çarpıcı konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin dikkatini çekiyor. Dizi severler, “Sustalı Ceylan dizisinin konusu nedir, hangi oyuncular rol alıyor, ne zaman yayınlanacak ve hangi kanalda izlenebilecek?” sorularına yanıt arıyor. İşte, ekran başındaki izleyicilerin merakla beklediği bu yapım hakkında tüm detaylar…

SUSTALI CEYLAN KONUSU VE HİKAYESİ

A Tv ekranlarında izleyiciyle buluşan Sustalı Ceylan dizisi, genç yaşta annesini kaybeden ve zorlu bir mahallede büyüyen Ceylan’ın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Ailesinden kalan izlerle hayata tutunmaya çalışan Ceylan, adalet, intikam ve kendi kimliğini bulma süreciyle yüzleşirken, karanlık geçmişler ve sırlarla örülü bir dünyanın tam ortasında yer alıyor. Güçlü kadın karakteri ve sürükleyici hikayesiyle öne çıkan dizi, dram ve aksiyon unsurlarını bir arada sunarak izleyicilere duygusal ve tempolu bir anlatı vaat ediyor. Sümeyye Aydoğan’ın canlandırdığı Ceylan karakteri, izleyicilerin beğenisini kazanırken dizinin ilerleyen bölümleri de şimdiden merak konusu haline geldi.

SUSTALI CEYLAN YAYIN TARİHİ VE KANAL BİLGİSİ

Başrolünde Sümeyye Aydoğan’ın yer aldığı dizi, 4 Nisan 2025 Cuma günü saat 20.00’de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dram ve aksiyon türündeki yapım, güçlü hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla şimdiden dizi tutkunlarının radarına girdi.

SUSTALI CEYLAN OYUNCU KADROSU

Sustalı Ceylan, güçlü hikayesinin yanı sıra geniş ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor. Başrollerde genç kuşağın başarılı isimlerinden Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük yer alırken, dizide birçok deneyimli oyuncu da rol alıyor. İşte Sustalı Ceylan dizisinin tam oyuncu kadrosu:

– Sümeyye Aydoğan – Ceylan

– Burak Yörük – (Karakter ismi yakında açıklanacak)

– Celil Nalçakan

– Melike Güner

– Evrim Doğan

– Seda Türkmen

– Hasan Küçükçetin

– Melisa Berberoğlu

– Hakan Atalay

– Hülya Aydın

– Taha Bora Elkoca

– Dilara Sümbül

– Cezmi Baskın

– Gül Onat