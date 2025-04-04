“Sustalı Ceylan’ı ATV’den İzleyebilirsiniz.”

SUSTALI CEYLAN DİZİSİNİN KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini A. Volkan Kocatürk’ün üstlendiği, senaryosunu Sevgi Yılmaz’ın yazdığı Sustalı Ceylan dizisi, erkek egemen toplumda kimliğini arayan ve hayatını yeniden kuran bir kadının mücadelesini konu alıyor. Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük’ün yer aldığı yapımda Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan gibi deneyimli oyuncular da bulunuyor.

CEYLAN’IN ZORLU HAYAT MÜCADELESİ

Genç ve güzel Ceylan, zorla evlendirildiği işsiz ve kaba kocası Necmi’ye, küçük oğlu Yusuf için katlanıyor. Ancak Ceylan’ın gizli bir amacı var: Sağlık meslek yüksekokuluna gizlice devam ediyor ve mezun olduğunda kaçmayı planlıyor. Necmi’nin babası Veysi, onun tek destekçisi konumunda.

FERHAT’IN CEYLAN’A İLGİSİ VE TRAJİK OLAY

Ferhat karakteri, Ceylan’ın güzelliği ve cesaretinden etkileniyor. Ancak kader Ceylan’ı zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. Oğlu Yusuf, babası Necmi yüzünden organ mafyasının eline düşüyor. Bu olay, Ceylan’ı sadece bir anne olmaktan çıkarıp intikam ateşiyle yanan bir savaşçıya dönüştürüyor.

SUSTALI CEYLAN İZLEME SEÇENEKLERİ

Sustalı Ceylan’ın ilk bölümü ATV ekranlarında yayınlandı. Diziyi tek parça HD olarak izlemek isteyenler, yayıncı kuruluşun resmi platformlarından ve dijital yayın servislerinden faydalanabiliyor. Dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicilerin dikkatini çekiyor.