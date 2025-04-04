Sustalı Ceylan’ın 1. Bölümü ATV’de Yayınlandı

SUSTALI CEYLAN DİZİSİNİN KONUSU VE OYUNCU KADROSU

ATV’nin yeni dizisi Sustalı Ceylan, Volkan Kocatürk’ün yönetmenliğinde ve Sevgi Yılmaz’ın senaryosuyla izleyiciyle buluşuyor. Dizi, erkek egemen bir toplumda kendi kimliğini arayan ve hayatını yeniden kurmaya çalışan bir kadının mücadelesini konu alıyor. Başrollerde Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük’ün yer aldığı projede, Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen gibi önemli isimler de yer alıyor.

CEYLAN’IN HAYAT MÜCADELESİ VE SIRLARI

22 yaşındaki Ceylan, rızası olmadan evlendirildiği Necmi adlı işsiz ve kaba bir adamla yaşamak zorunda kalıyor. Tek dayanağı oğlu Yusuf olan Ceylan, aynı zamanda gizlice sağlık meslek yüksekokuluna gidiyor ve mezun olduğunda kaçmayı planlıyor. Ancak Necmi’nin neden olduğu olaylar sonucu Yusuf, organ mafyasının eline düşünce Ceylan’ın hayatı tamamen değişiyor.

BEKRİ’NİN İKİ YÜZLÜ DÜNYASI VE DİĞER KARAKTERLER

Dizinin önemli karakterlerinden Bekri, başarılı bir iş adamı görüntüsü altında karanlık işler çeviren bir figür. 25 yıllık eşi ve uzatmalı sevgilisi Dilara ile karmaşık ilişkileri olan Bekri’nin hayatı, Ceylan’ın yoluyla kesişince olaylar daha da gerilimli bir hal alıyor.

SUSTALI CEYLAN 1. BÖLÜM İZLEME SEÇENEKLERİ

Sustalı Ceylan’ın ilk bölümü ATV ekranlarında yayınlandı. Diziyi ATV’nin resmi internet sitesi ve dijital platformlar üzerinden tek parça HD olarak izlemek mümkün. Ceylan’ın intikam yolculuğu ve oğlunu kurtarma mücadelesi, izleyicilere sürükleyici bir hikaye vaat ediyor.