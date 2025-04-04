Sustalı Ceylan’ın 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

SUSTALI CEYLAN DİZİSİNİN KONUSU VE OYUNCU KADROSU

ATV’nin yeni dizisi Sustalı Ceylan, Volkan Kocatürk’ün yönetmenliği ve Sevgi Yılmaz’ın senaryosuyla izleyici karşısına çıkıyor. Dizi, erkek egemen bir toplumda kimlik mücadelesi veren ve hayatını yeniden kurmaya çalışan bir kadının hikayesini anlatıyor. Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük’ün yer aldığı projede, Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin gibi deneyimli oyuncular da yer alıyor.

SUSTALI CEYLAN 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sustalı Ceylan’ın 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin güncel fragman ve bölümlerini ATV’nin resmi platformları üzerinden takip edebilirsiniz.

CEYLAN’IN HİKAYESİ VE DÖNÜM NOKTASI

Ceylan, zorla evlendirildiği Necmi’ye oğlu Yusuf için katlanıyor ancak gizlice sağlık meslek yüksekokulunda okuyarak bir kaçış planı yapıyor. Necmi’nin babası Veysi, ona destek olan tek kişi. Ferhat’ın Ceylan’a duyduğu ilgi ve Ceylan’ın oğlunun organ mafyasının eline düşmesiyle hikaye beklenmedik bir dönüş yapıyor. Ceylan, artık sadece bir anne değil, intikam peşinde koşan bir savaşçıya dönüşüyor. Ferhat ise bu zorlu yolculukta onun en büyük destekçisi oluyor.